Що відомо про зустріч представників Світового банку та України?
Мова йде про міністра енергетики України Світлану Гринчук і Регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Роберта Сома, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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У фокусі перемовин були:
- відновлення та захист енергетичної інфраструктури;
- створення резервів обладнання для оперативних ремонтів;
- розвиток наукового потенціалу Чорнобильської АЕС;
- реалізація поточних і нових проєктів у сфері енергетики.
Співпраця зі Світовим банком є важливою для відновлення української енергетики. Зокрема слід відзначити її модернізацію відповідно до європейських стандартів.
Спільні проєкти спрямовані на посилення стійкості енергосистеми, захист інфраструктури від атак та розвиток відновлюваних джерел енергії,
– сказала Світлана Гринчук.
Сторони домовилися активізувати співпрацю за такими напрямками:
- залучення фінансування для закупівлі обладнання, необхідного для оперативного реагування на пошкодження, спричинені російськими атаками;
- розвиток відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації, зокрема шляхом залучення грантів та інвестицій;
- поглиблення співпраці у сфері ядерної енергетики, включно з дослідженнями та інноваційними рішеннями;
- продовження реалізації проєкту Re-Power, що передбачає закупівлю обладнання, будівництво захисних споруд та розвиток розподіленої генерації;
- запуск нового проєкту Світового банку та ПрАТ "Укргідроенерго", спрямованого на підвищення гнучкості енергосистеми, розвиток накопичувачів енергії та підтримку процесу декарбонізації;
подальше впровадження реформ у секторі, зокрема європейської інтеграції, удосконалення корпоративного управління та створення сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики.
Важливо! Енергетичний сектор залишається серед пріоритетів діяльності Світового банку в Україні, а його команда буде розширена для посилення технічної та експертної підтримки.