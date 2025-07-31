Що відомо про зустріч представників Світового банку та України?

Мова йде про міністра енергетики України Світлану Гринчук і Регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Роберта Сома, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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У фокусі перемовин були:

відновлення та захист енергетичної інфраструктури;

створення резервів обладнання для оперативних ремонтів;

розвиток наукового потенціалу Чорнобильської АЕС;

реалізація поточних і нових проєктів у сфері енергетики.

Співпраця зі Світовим банком є важливою для відновлення української енергетики. Зокрема слід відзначити її модернізацію відповідно до європейських стандартів.

Спільні проєкти спрямовані на посилення стійкості енергосистеми, захист інфраструктури від атак та розвиток відновлюваних джерел енергії,

– сказала Світлана Гринчук.

Сторони домовилися активізувати співпрацю за такими напрямками:

залучення фінансування для закупівлі обладнання, необхідного для оперативного реагування на пошкодження, спричинені російськими атаками; розвиток відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації, зокрема шляхом залучення грантів та інвестицій; поглиблення співпраці у сфері ядерної енергетики, включно з дослідженнями та інноваційними рішеннями; продовження реалізації проєкту Re-Power, що передбачає закупівлю обладнання, будівництво захисних споруд та розвиток розподіленої генерації; запуск нового проєкту Світового банку та ПрАТ "Укргідроенерго", спрямованого на підвищення гнучкості енергосистеми, розвиток накопичувачів енергії та підтримку процесу декарбонізації;

подальше впровадження реформ у секторі, зокрема європейської інтеграції, удосконалення корпоративного управління та створення сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики.

Важливо! Енергетичний сектор залишається серед пріоритетів діяльності Світового банку в Україні, а його команда буде розширена для посилення технічної та експертної підтримки.