Его жена Елена Зеленская и глава МИД Украины Андрей Сибига останутся в Осло на несколько дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайты правительств Норвегии и Швеции.

Какой план визита Зеленского в Скандинавию?

Утром 22 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Его самолет приземлился в военной части аэропорта Гардермон. Его встретил премьер-министр страны Йонас Стере.

Вместе с Зеленским в Норвегию прибыли его жена, первая леди Елена Зеленская, и министр иностранных дел Андрей Сибига. Они останутся в Осло на несколько дней.

Позже в этот день Зеленский посетит Швецию и встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Вскоре Зеленский отправится в Лондон