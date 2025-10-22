Його дружина Олена Зеленська і голова МЗС України Андрій Сибіга залишаться в Осло на кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайти урядів Норвегії та Швеції.

Який план візиту Зеленського до Скандинавії?

Вранці 22 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії. Його літак приземлився у військовій частині аеропорту Гардермон. Його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере.

Разом із Зеленським до Норвегії прибули його дружина, перша леді Олена Зеленська, та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вони залишаться в Осло на кілька днів.

Пізніше цього дня Зеленський відвідає Швецію і зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

