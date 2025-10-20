Президент Украины, после саммита с Дональдом Трампом, подтвердил лидерами Европы, что встретится с ними в ближайшее время. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что известно о возможном визите Зеленского в Лондон?

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных".

Западные СМИ сообщили, что президент Зеленский отправится в Великобританию, чтобы принять участие в переговорах с европейскими лидерами.

Напомним, после встречи с президентом США 17 октября Зеленский провел телефонный разговор с несколькими лидерами Европы. По данным СМИ, тогда президент Украины подтвердил свое участие в лондонском саммите в ближайшее время.

Ранее украинский лидер рассказал в своих соцсетях, что на этой неделе у него "будет много встреч и переговоров в Европе".

Справка. В "коалицию желающих" входят страны, которые стремятся объединить усилия для защиты будущего мирного соглашения в Украине. Коалицию возглавляют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Какие результаты последней "коалиции решительных"?