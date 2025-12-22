Які санкції продовжили в ЄС?

Усі чинні економічні санкції ЄС проти Росії діятимуть до 31 липня 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення Євроради.

Перші обмеження проти Москви Європа застосувала ще у 2014 році. Але з лютого 2022 року вони значно розширилися у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Наразі вони охоплюють широке коло санкцій у різних секторах:

у фінансах;

торгівлі;

енергетиці;

технологіях та товарах подвійного призначення;

промисловості;

транспорті;

і навіть у предметах розкоші.

До того ж обмеження включають заборону на імпорт морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до країн ЄС, спрямовані проти певних російських банків та кількох пропагандистських медіа, що підтримуються Кремлем.

Застосовуються також окремі заходи, що протидіють обходу санкцій Кремлем.

Оскільки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема заборону застосування сили, доцільно зберігати всі запроваджені ЄС обмеження та, за необхідності, вживати додаткові заходи,

– наголосили в Єврораді.

Зауважте! Наразі ЄС запровадив проти Росії вже дев'ятнадцять пакетів санкцій. Останній був затверджений у жовтні.

Які санкції готують проти Росії?

Разом з тим тиск на Москву не припинятимуть. Президент Володимир Зеленський анонсував сьогодні, що до кінця року готуються ще кілька санкційних рішень проти росіян і тих, хто допомагає Кремлю вести його криваву війну.

Нові обмеження будуть спрямовані:

проти осіб, що співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом – не лише громадян Росії, але й Китаю;

проти діячів, які виправдовують російську агресію та пропагують російські наративи у засобах масової культури;

проти спортсменів, що використовують любов людей до спорту для "глорифікації російської агресії".

Глава держави також розповів, що наразі Україна працює з європейськими посадовцями щодо деталей 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У ньому головне хочуть посилити тиск на енергетичні активи російського диктатора Володимира Путіна та пов'язаних із ним олігархів.

Дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази,

– зауважив Зеленський.

Важливо! За словами президента, паралельно новий санкційний пакет проти Москви готує Канада.

