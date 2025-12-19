З кого зняли санкції США?

Мова йде про іноземні фірми, які продавали Росії підсанкційне обладнання, необхідне для військово-промислового комплексу, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видалило із санкційного списку такі компанії:

кіпрську Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка;

фінську Hi-Tech Koneisto та її керівницю Євгенію Дремову;

365 Days Freight Services FZCO з Об'єднаних Арабських Еміратів;

й турецьку Etasis та CPS Proses Kontrol.

Відомо, що кіпрська фірма Veles є "дочкою" інвестиційної компанії з Москви. При цьому її російський підрозділ залишається під санкціями.

Фінська Hi-Tech Koneisto постачала російським підсанкційним підприємцям лабораторне та оптоелектронне обладнання.

Турецька компанія продавала в Росію німецькі та американські верстати. Їх отримував російський оборонний підрядник, який досі знаходиться під американськими санкціями.

Дубайська фірма теж причетна до постачань обладнання для ВПК Росії.

Важливо! У Мінфіні США не пояснюють причини, з яких зняти обмеження із постачальників для оборонки Росії.

Чи планують США нові санкції?

Разом з тим днями видання Bloomberg написало, що США нібито готують нові санкції проти Росії. Направлені вони будуть проти енергетичного сектору, щоб посилити тиск на Москву у разі, якщо Путін відмовиться від мирної угоди з Україною.

За словами джерел, Вашингтон розглядає різні варіанти:

обмеження можуть торкнутися суден "тіньового флоту" Росії, що використовують для транспортування нафти;

також санкції можуть запровадити проти трейдерів, які проводять такі операції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.

Зауважте! Водночас джерела наголошують, що запровадження нових санкцій проти Росії буде залежати виключно від президента Дональда Трампа.

Що ще відомо про санкції США?