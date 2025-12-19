З кого зняли санкції США?
Мова йде про іноземні фірми, які продавали Росії підсанкційне обладнання, необхідне для військово-промислового комплексу, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін США.
Дивіться також "Підтримка України не ослабне: у ЄС розповіли, коли чекати 20-й пакет санкцій проти Росії
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видалило із санкційного списку такі компанії:
- кіпрську Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка;
- фінську Hi-Tech Koneisto та її керівницю Євгенію Дремову;
- 365 Days Freight Services FZCO з Об'єднаних Арабських Еміратів;
- й турецьку Etasis та CPS Proses Kontrol.
Відомо, що кіпрська фірма Veles є "дочкою" інвестиційної компанії з Москви. При цьому її російський підрозділ залишається під санкціями.
Фінська Hi-Tech Koneisto постачала російським підсанкційним підприємцям лабораторне та оптоелектронне обладнання.
Турецька компанія продавала в Росію німецькі та американські верстати. Їх отримував російський оборонний підрядник, який досі знаходиться під американськими санкціями.
Дубайська фірма теж причетна до постачань обладнання для ВПК Росії.
Важливо! У Мінфіні США не пояснюють причини, з яких зняти обмеження із постачальників для оборонки Росії.
Чи планують США нові санкції?
Разом з тим днями видання Bloomberg написало, що США нібито готують нові санкції проти Росії. Направлені вони будуть проти енергетичного сектору, щоб посилити тиск на Москву у разі, якщо Путін відмовиться від мирної угоди з Україною.
За словами джерел, Вашингтон розглядає різні варіанти:
- обмеження можуть торкнутися суден "тіньового флоту" Росії, що використовують для транспортування нафти;
- також санкції можуть запровадити проти трейдерів, які проводять такі операції.
Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.
Зауважте! Водночас джерела наголошують, що запровадження нових санкцій проти Росії буде залежати виключно від президента Дональда Трампа.
Що ще відомо про санкції США?
Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефті" та "Лукойла". Також під обмеження потрапили понад 30 їхніх дочірніх підрозділів. Ці санкції проти Москви стали першими за часів другого терміну Дональда Трампа на посту президента.
Водночас США зробили виняток для Угорщини із санкцій, запроваджених проти Росії. Ці послаблення дозволять Будапешту добудувати спільно з Москвою атомну електростанцію "Пакш ІІ". Будівництвом АЕС в Угорщині займається російська компанія "Росатом".
Втім, днями американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти й нафтопродуктів з Росії.