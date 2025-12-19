Які санкції погодили проти Росії?
У Брюсселі 18 грудня країни Євросоюзу підтримали продовження усіх запроваджених раніше санкцій проти Росії ще на пів року. Про це на пресконференції розповів президент Євроради Антоніу Кошта, передає 24 Канал з посиланням на сайт відомства.
Ми погодили продовження санкцій проти Росії. Наша мета – не затягувати війну. Навпаки, сьогоднішні рішення є ключовим внеском у досягнення справедливого та тривалого миру для України,
– зауважив Кошта.
Очільник Євроради наголосив, що сьогодні єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів – це посилити Україну. Тому, з одного боку, країни Європи погодилися підтримати Київ фінансово, а з іншого – мають тиснути на Москву.
Тому ухвалені рішення, за словами Кошти, мають стати чітким послання Росії:
- їй не вдалося досягти своїх цілей в Україні;
- Європа стоїть поруч з Україною – стільки, скільки буде потрібно;
- Росія має визнати, що вона не виграє цю війну, і сісти за стіл переговорів.
Наша політична й фінансова підтримка України не ослабне – ані під час війни, ані в мирний час, ані під час відбудови. Ми віддані ідеї побудови вільної та заможної України в складі Європейського Союзу,
– наголосив Кошта.
Які санкції планують проти Росії?
Водночас ЄС працює над наступними санкціями проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на агресора, йдеться у висновках засідання Європейської ради.
Європейська рада закликає Раду ЄС продовжити роботу над новим пакетом санкцій, щоб ухвалити його якомога швидше після представлення на початку 2026 року,
– зазначається у документі.
Окрім того, ЄС продовжить координацію з країнами G7 та іншими партнерами у цьому питанні та посилить заходи щодо запобігання обходу санкцій.
Важливо! Особливу увагу ЄС приділятиме протидії "тіньового флоту" Росії, щоб і надалі зменшувати доходи Росії від продажу енергоресурсів.
Які санкції ухвалили в ЄС?
У середу, 18 грудня, Рада ЄС розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії, додавши до списку ще 41 судно. Обмеження стосуються насамперед танкерів за межами ЄС, які допомагають Кремлю обходити цінові обмеження на нафту або забезпечують функціонування енергетичного сектору Росії.
Під санкції також потрапили судна, задіяні у перевезенні російської військової техніки, а також ті, що використовувалися для транспортування викраденого з України зерна та культурних цінностей. У результаті цього рішення загальна кількість кораблів російського "тіньового флоту", щодо яких запроваджено обмеження, наблизилася до 600.
Також ЄС увів обмеження проти п’яти фізичних осіб і чотирьох компаній, які відіграють ключову роль у забезпеченні діяльності "тіньового флоту" Кремля. До списку, зокрема, потрапили підприємці, пов’язані з найбільшими російськими нафтовими гігантами – "Роснефть" та "Лукойл".
Окрім цього, ЄС застосував санкції щодо ще 12 осіб і двох організацій, причетних до гібридних дій Росії. Йдеться про прокремлівських агентів, які займаються інформаційними маніпуляціями за кордоном та здійснюють кібератаки проти європейських країн, повідомляє Єврорада.