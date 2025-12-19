Які санкції погодили проти Росії?

У Брюсселі 18 грудня країни Євросоюзу підтримали продовження усіх запроваджених раніше санкцій проти Росії ще на пів року. Про це на пресконференції розповів президент Євроради Антоніу Кошта, передає 24 Канал з посиланням на сайт відомства.

Ми погодили продовження санкцій проти Росії. Наша мета – не затягувати війну. Навпаки, сьогоднішні рішення є ключовим внеском у досягнення справедливого та тривалого миру для України,

– зауважив Кошта.

Очільник Євроради наголосив, що сьогодні єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів – це посилити Україну. Тому, з одного боку, країни Європи погодилися підтримати Київ фінансово, а з іншого – мають тиснути на Москву.

Тому ухвалені рішення, за словами Кошти, мають стати чітким послання Росії:

їй не вдалося досягти своїх цілей в Україні;

Європа стоїть поруч з Україною – стільки, скільки буде потрібно;

Росія має визнати, що вона не виграє цю війну, і сісти за стіл переговорів.

Наша політична й фінансова підтримка України не ослабне – ані під час війни, ані в мирний час, ані під час відбудови. Ми віддані ідеї побудови вільної та заможної України в складі Європейського Союзу,

– наголосив Кошта.

Які санкції планують проти Росії?

Водночас ЄС працює над наступними санкціями проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на агресора, йдеться у висновках засідання Європейської ради.

Європейська рада закликає Раду ЄС продовжити роботу над новим пакетом санкцій, щоб ухвалити його якомога швидше після представлення на початку 2026 року,

– зазначається у документі.

Окрім того, ЄС продовжить координацію з країнами G7 та іншими партнерами у цьому питанні та посилить заходи щодо запобігання обходу санкцій.

Важливо! Особливу увагу ЄС приділятиме протидії "тіньового флоту" Росії, щоб і надалі зменшувати доходи Росії від продажу енергоресурсів.

Які санкції ухвалили в ЄС?