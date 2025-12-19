Какие санкции согласовали против России?
В Брюсселе 18 декабря страны Евросоюза поддержали продление всех введенных ранее санкций против России еще на полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Евросовета Антониу Кошта, передает 24 Канал со ссылкой на сайт ведомства.
Мы согласовали продление санкций против России. Наша цель – не затягивать войну. Наоборот, сегодняшние решения являются ключевым вкладом в достижение справедливого и длительного мира для Украины,
– отметил Кошта.
Глава Евросовета отметил, что сегодня единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – это усилить Украину. Поэтому, с одной стороны, страны Европы согласились поддержать Киев финансово, а с другой – должны давить на Москву.
Поэтому принятые решения, по словам Кошти, должны стать четким послание России:
- ей не удалось достичь своих целей в Украине;
- Европа стоит рядом с Украиной – столько, сколько потребуется;
- Россия должна признать, что она не выиграет эту войну, и сесть за стол переговоров.
Наша политическая и финансовая поддержка Украины не ослабнет – ни во время войны, ни в мирное время, ни во время восстановления. Мы преданы идее построения свободной и богатой Украины в составе Европейского Союза,
– подчеркнул Кошта.
Какие санкции планируют против России?
В то же время ЕС работает над следующими санкциями против России, чтобы еще больше усилить давление на агрессора, говорится в выводах заседания Европейского совета.
Европейский совет призывает Совет ЕС продолжить работу над новым пакетом санкций, чтобы принять его как можно скорее после представления в начале 2026 года,
– отмечается в документе.
Кроме того, ЕС продолжит координацию со странами G7 и другими партнерами в этом вопросе и усилит меры по предотвращению обхода санкций.
Важно! Особое внимание ЕС будет уделять противодействию "теневого флота" России, чтобы и в дальнейшем уменьшать доходы России от продажи энергоресурсов.
Какие санкции приняли в ЕС?
В среду, 18 декабря, Совет ЕС расширил санкции против "теневого флота" России, добавив в список еще 41 судно. Ограничения касаются прежде всего танкеров за пределами ЕС, которые помогают Кремлю обходить ценовые ограничения на нефть или обеспечивают функционирование энергетического сектора России.
Под санкции также попали суда, задействованные в перевозке российской военной техники, а также те, что использовались для транспортировки похищенного из Украины зерна и культурных ценностей. В результате этого решения общее количество кораблей российского "теневого флота", в отношении которых введены ограничения, приблизилось к 600.
Также ЕС ввел ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, которые играют ключевую роль в обеспечении деятельности "теневого флота" Кремля. В список, в частности, попали предприниматели, связанные с крупнейшими российскими нефтяными гигантами – "Роснефть" и "Лукойл".
Кроме этого, ЕС применил санкции в отношении еще 12 человек и двух организаций, причастных к гибридным действиям России. Речь идет о прокремлевских агентах, которые занимаются информационными манипуляциями за рубежом и осуществляют кибератаки против европейских стран, сообщает Евросовет.