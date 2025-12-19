Какие санкции согласовали против России?

В Брюсселе 18 декабря страны Евросоюза поддержали продление всех введенных ранее санкций против России еще на полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Евросовета Антониу Кошта, передает 24 Канал со ссылкой на сайт ведомства.

Мы согласовали продление санкций против России. Наша цель – не затягивать войну. Наоборот, сегодняшние решения являются ключевым вкладом в достижение справедливого и длительного мира для Украины,

– отметил Кошта.

Глава Евросовета отметил, что сегодня единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – это усилить Украину. Поэтому, с одной стороны, страны Европы согласились поддержать Киев финансово, а с другой – должны давить на Москву.

Поэтому принятые решения, по словам Кошти, должны стать четким послание России:

ей не удалось достичь своих целей в Украине;

Европа стоит рядом с Украиной – столько, сколько потребуется;

Россия должна признать, что она не выиграет эту войну, и сесть за стол переговоров.

Наша политическая и финансовая поддержка Украины не ослабнет – ни во время войны, ни в мирное время, ни во время восстановления. Мы преданы идее построения свободной и богатой Украины в составе Европейского Союза,

– подчеркнул Кошта.

Какие санкции планируют против России?

В то же время ЕС работает над следующими санкциями против России, чтобы еще больше усилить давление на агрессора, говорится в выводах заседания Европейского совета.

Европейский совет призывает Совет ЕС продолжить работу над новым пакетом санкций, чтобы принять его как можно скорее после представления в начале 2026 года,

– отмечается в документе.

Кроме того, ЕС продолжит координацию со странами G7 и другими партнерами в этом вопросе и усилит меры по предотвращению обхода санкций.

Важно! Особое внимание ЕС будет уделять противодействию "теневого флота" России, чтобы и в дальнейшем уменьшать доходы России от продажи энергоресурсов.

Какие санкции приняли в ЕС?