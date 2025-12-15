Какие санкции против "теневого флота"?

Совет Евросоюза в понедельник, 15 декабря, ввел санкции еще против 5 человек и 4 компаний, которые ответственны за поддержку "теневого флота" Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на его официальное заявление.

Смотрите также Зеленский подписал рекордный санкционный пакет против "теневого флота" России

В санкционный список попали попали бизнесмены, которые так или иначе связаны с двумя крупнейшими нефтяными компаниями России – "Роснефть" и "Лукойл".

Все они ведут деятельность в секторах российской экономики, которые приносят значительные поступления в госбюджет страны.

Также контролируют суда, транспортирующие российскую нефть и нефтепродукты, скрывая реальное происхождение грузов.

Ограничения ЕС коснулись и судоходных компаний, зарегистрированных

в Объединенных Арабских Эмиратах (АЭ);

во Вьетнаме;

и в России.

Речь идет о владельцах и операторах танкеров российского "теневого флота", которые уже находятся под санкциями ЕС или других стран.

В дополнение санкционный список ЕС пополнился еще 40 судами "теневого флота".

Целью этих мер является дальнейшее ограничение способности России получать доходы,

– отметили в Евросовете.

Обратите внимание! Всем подсанкционным лицам и компаниям запрещен въезд на территорию стран ЕС. Их активы заморозят, а европейским организациям не разрешается предоставлять им финансовые ресурсы.

Какие санкции против агентов Кремля?

Ограничения ЕС ввели и против еще 12 физических лиц и 2 организаций, которые причастны к гибридным атакам России, пишет Евросовет. Речь идет о прокремлевских деятелях, которые манипулируют иностранной информацией и осуществляют кибератаки на Европу.

Речь идет об аналитиках, которые работают тесно с кремлевским аппаратом пропаганды и инфлюенсеров, распространяющих эту пропаганду и конспирологические теории о вторжении России в Украину, антиукраинские и антиНАТОвские нарративы.

В частности, в санкционном списке оказались:

несколько членов прокремлевского Валдайского клуба;

гражданин США и России Джон Дуган, который распространяет пропаганду России;

пророссийская журналистка Диана Панченко;

сотрудники Главного разведывательного управления России, в частности подразделения 29155;

участники кибергруппировки Cadet Blizzard, которая атаковала страны ЕС и и союзников блока по НАТО и тому подобное.

Кроме того, санкции ввели против Международного русофильского движения, который, по информации европейцев, распространяет дестабилизирующие нарративы в мире в интересах российской власти. Также ограничения касаются 142-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, который считают причастным к недавним перебоям GPS-сигнала в ряде стран ЕС.

Стоит знать! В целом санкции ЕС против России сейчас распространяется уже более чем на 2 600 физических и юридических лиц.

Когда планируют 20-й пакет санкций против России?