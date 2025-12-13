Решение о санкциях одобрили в СНБО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины и самого президента Владимира Зеленского.
Смотрите также Все, чтобы заблокировать помощь для Украины: российский Центробанк подает в суд
Что известно о новом пакете санкций Украины против теневого флота России?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против "теневого флота" России по решению СНБО.
В санкционный список попали 656 судов. Поэтому этот пакет санкций против теневого флота России стал рекордным.
В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств – в частности, это более 50 юрисдикций,
– подчеркнул президент.
США предоставили Украине негласное разрешение бить по теневому флоту России
США предоставили Украине разрешение на удары по российскому "теневому флоту", транспортирующему нефть, и даже предоставляют разведывательные данные для их осуществления.
Москва считает эти действия пиратством, их осудил также президент Турции Реджеп Эрдоган.