Решение о санкциях одобрили в СНБО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины и самого президента Владимира Зеленского.

Что известно о новом пакете санкций Украины против теневого флота России?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против "теневого флота" России по решению СНБО.

В санкционный список попали 656 судов. Поэтому этот пакет санкций против теневого флота России стал рекордным.

В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств – в частности, это более 50 юрисдикций,

– подчеркнул президент.

