Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Кто находится на теневых танкерах России?

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Москва сформировала сеть из сотен танкеров, известных как "теневой флот". Эти суда вывозят нефть из портов Балтийского и Черного морей, маскируясь под иностранные компании и флаги, чтобы обходить западные санкции.

Такие перевозки ежегодно приносят России сотни миллионов долларов, которые используются для финансирования войны против Украины.

По информации украинской разведки, в течение последних месяцев перед выходом танкеров в море на них появляются дополнительные члены экипажа. В большинстве случаев экипаж состоит из граждан Китая, Бангладеша, Мьянмы или других третьих стран, однако в списках появляются один или два россиянина с российскими паспортами.

Они обычно записаны как "техники" или "специалисты", хотя не имеют классического морского опыта. Часто это единственные граждане России на всем судне.

Что известно о компании Moran Security и каковы ее связи с ЧВК "Вагнера"?

CNN установила, что многие из людей, которые есть в экипажах теневого флота, связаны с частной охранной компанией Moran Security Group. По данным западных спецслужб, она имеет тесные контакты с российскими военными и разведкой, а ее сотрудники ранее работали в ЧВК "Вагнера".

В 2024 году Министерство финансов США ввело санкции против Moran Security за предоставление "вооруженных охранных услуг" российским государственным предприятиям.

Украинская разведка сообщает, что сотрудников Moran начали массово размещать на судах теневого флота примерно 6 месяцев назад. Их задача – не только охрана, но и контроль над капитанами, которые в основном не являются гражданами России.

Чем занимаются работники Moran Security еще?

Один из западных разведчиков рассказал CNN, что сотрудники Moran с борта танкера фотографировали европейские военные объекты. Детали таких инцидентов не раскрываются, однако в спецслужбах отмечают: речь идет о потенциальной разведывательной деятельности.

Также сообщается, что эти люди могли быть привлечены к актам саботажа, однако подтвердить это публично разведки пока не готовы.

Также издание пишет, что суда теневого флота регулярно проходят Балтийским морем – вблизи Дании, Швеции и других стран НАТО. Датские лоцманы, которые сопровождают танкеры через проливы, неоднократно обращали внимание на странное поведение россиян на борту.

Кажется, что именно они принимают решения. У них больше влияния, чем даже у капитана,

– рассказал один из самых опытных лоцманов государственной службы DanPilot Бьярне Цезарь Скиннеруп.

По его словам, некоторые из этих людей носят форму, похожую на камуфляж Военно-морского флота России, и агрессивно реагируют на проверки.

Что известно о танкере Boracay?

Отдельное внимание спецслужб привлек танкер Boracay, который находится под санкциями и регулярно меняет название и флаг. 20 сентября двое россиян поднялись на его борт в порту Приморск вблизи Санкт-Петербурга.

Уже 22 сентября, когда судно проходило недалеко от побережья Дании, в районе Копенгагена и у военных баз зафиксировали серию загадочных полетов дронов, которые даже привели к временным сбоям в работе аэропорта.

Западные спецслужбы назвали совпадение между присутствием Boracay и этими инцидентами "подозрительным".

Впоследствии французские военные остановили судно у побережья Бретани из-за отсутствия документов о национальной регистрации. Именно тогда стало известно о двух россиянах в составе экипажа. Капитана танкера задержали, однако доказательств запуска дронов найдено не было.

Как должна действовать Европа против танкеров теневого флота России?

Европейские спецслужбы рассматривают использование теневого флота как элемент гибридной войны России.

Это классический пример правдоподобного отрицания. Все понимают, что эти люди работают в интересах государства, но юридически доказать это крайне сложно,

– отметил бывший сотрудник датской разведки Якоб Каарсбо.

Глава британской внешней разведки Блейз Метревели также заявил, что Россия все активнее тестирует Запад "в серой зоне" – действиями, которые не дотягивают до открытой войны, но создают постоянное напряжение.

На фоне роста активности теневого флота европейские страны обсуждают возможность более жестких совместных действий в отношении судов без страхования и четкой регистрации.

Впрочем, как признают в Дании, такие шаги несут риск прямой конфронтации с Москвой.

"Мы слишком маленькая страна, чтобы действовать самостоятельно. Если что-то делать – то только на уровне всей Европы", – подытожил лоцман Скиннеруп.

Кстати, ирландский журналист Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала рассказал, что во время расследования на греческом острове Лесбос в Эгейском море он увидел теневой флот России. Эксперт намекнул, что российские деньги и страх заставляют местных молчать о масштабной коррупционной схеме с танкерами.

Какие санкции ввела Европа против теневого флота России?