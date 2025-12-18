Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал CNN.

Хто перебуває на тіньових танкерах Росії?

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Москва сформувала мережу зі сотень танкерів, відомих як "тіньовий флот". Ці судна вивозять нафту з портів Балтійського та Чорного морів, маскуючись під іноземні компанії та прапори, щоб обходити західні санкції.

Такі перевезення щороку приносять Росії сотні мільйонів доларів, які використовуються для фінансування війни проти України.

За інформацією української розвідки, впродовж останніх місяців перед виходом танкерів у море на них з'являються додаткові члени екіпажу. У більшості випадків екіпаж складається з громадян Китаю, Бангладешу, М'янми або інших третіх країн, однак у списках з'являються один або два росіянина з російськими паспортами.

Вони зазвичай записані як "техніки" або "спеціалісти", хоча не мають класичного морського досвіду. Часто це єдині громадяни Росії на всьому судні.

Що відомо про компанію Moran Security і які її зв'язки з ПВК "Вагнера"?

CNN встановила, що багато з людей, які є в екіпажах тіньового флоту, пов'язані з приватною охоронною компанією Moran Security Group. За даними західних спецслужб, вона має тісні контакти з російськими військовими та розвідкою, а її співробітники раніше працювали в ПВК "Вагнера".

У 2024 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Moran Security за надання "озброєних охоронних послуг" російським державним підприємствам.

Українська розвідка повідомляє, що співробітників Moran почали масово розміщувати на суднах тіньового флоту приблизно 6 місяців тому. Їхнє завдання – не лише охорона, а й контроль за капітанами, які здебільшого не є громадянами Росії.

Чим займаються працівники Moran Security ще?

Один із західних розвідників розповів CNN, що співробітники Moran з борту танкера фотографували європейські військові об'єкти. Деталі таких інцидентів не розкриваються, однак у спецслужбах наголошують: йдеться про потенційну розвідувальну діяльність.

Також повідомляється, що ці люди могли бути залучені до актів саботажу, однак підтвердити це публічно розвідки поки не готові.

Також видання пише, що судна тіньового флоту регулярно проходять Балтійським морем – поблизу Данії, Швеції та інших країн НАТО. Данські лоцмани, які супроводжують танкери через протоки, неодноразово звертали увагу на дивну поведінку росіян на борту.

Здається, що саме вони ухвалюють рішення. У них більше впливу, ніж навіть у капітана,

– розповів один з найдосвідченіших лоцманів державної служби DanPilot Б'ярне Цезар Скіннеруп.

За його словами, деякі з цих людей носять форму, схожу на камуфляж Військово-морського флоту Росії, і агресивно реагують на перевірки.

Що відомо про танкер Boracay?

Окрему увагу спецслужб привернув танкер Boracay, який перебуває під санкціями та регулярно змінює назву й прапор. 20 вересня двоє росіян піднялися на його борт у порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга.

Вже 22 вересня, коли судно проходило неподалік узбережжя Данії, в районі Копенгагена та біля військових баз зафіксували серію загадкових польотів дронів, які навіть призвели до тимчасових збоїв у роботі аеропорту.

Західні спецслужби назвали збіг між присутністю Boracay і цими інцидентами "підозрілим".

Згодом французькі військові зупинили судно біля узбережжя Бретані через відсутність документів про національну реєстрацію. Саме тоді стало відомо про двох росіян у складі екіпажу. Капітана танкера затримали, однак доказів запуску дронів знайдено не було.

Як мусить діяти Європа проти танкерів тіньового флоту Росії?

Європейські спецслужби розглядають використання тіньового флоту як елемент гібридної війни Росії.

Це класичний приклад правдоподібного заперечення. Усі розуміють, що ці люди працюють в інтересах держави, але юридично довести це вкрай складно,

– зазначив колишній співробітник данської розвідки Якоб Каарсбо.

Глава британської зовнішньої розвідки Блейз Метревелі також заявив, що Росія дедалі активніше тестує Захід "у сірій зоні" – діями, які не дотягують до відкритої війни, але створюють постійну напругу.

На тлі зростання активності тіньового флоту європейські країни обговорюють можливість жорсткіших спільних дій щодо суден без страхування та чіткої реєстрації.

Втім, як визнають у Данії, такі кроки несуть ризик прямої конфронтації з Москвою.

"Ми надто маленька країна, щоб діяти самостійно. Якщо щось робити – то лише на рівні всієї Європи", – підсумував лоцман Скіннеруп.

До речі, ірландський журналіст Кейлін Робертсон в ефірі 24 Каналу розповів, що під час розслідування на грецькому острові Лесбос в Егейському морі він побачив тіньовий флот Росії. Експерт натякнув, що російські гроші та страх змушують місцевих мовчати про масштабну корупційну схему з танкерами.

