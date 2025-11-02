Ірландський журналіст Кейлін Робертсон у ефірі 24 Каналу розповів, що під час розслідування на грецькому острові Лесбос він побачив тіньовий флот Росії. Він натякнув, що російські гроші та страх змушують місцевих мовчати про масштабну корупційну схему.

Дивіться також Скоро можуть бути гарні новини з Криму, – Братчук

Як діє тіньовий флот Росії біля Греції?

Після запровадження санкцій Кремль створив тіньовий флот, який дозволяє обходити міжнародні обмеження. Російські танкери вивозять нафту з окупованого Криму та портів Чорного моря, перевантажують її біля берегів Греції і під фальшивими прапорами вирушають далі до Азії. Цей процес приносить мільярдні прибутки, що спрямовуються на фінансування війни проти України.

Ці кораблі виходять з окупованого Криму та різних портів Росії. Вони перевантажують нафту на інші судна, а потім ідуть через Суецький канал до Сінгапуру, Китаю, Індії чи Північної Кореї,

– розповів ірландський журналіст.

Під час розслідування на острові Лесбос він побачив російські танкери просто за кілька кілометрів від європейських пляжів.

Журналіст наголосив, що у Греції люди бояться говорити про діяльність російських суден. Місцеві рибалки, працівники портів і навіть журналісти уникають коментарів через страх помсти. На деяких островах фіксують випадки підпалів човнів тим, хто співпрацює з іноземними медіа.

Щоб потрапити на човен і зняти ці судна, мені довелося письмово пообіцяти рибалкам, що не показуватиму їхній човен. Один із них сказав, що йому підпалили б човен, якби він допоміг журналістам,

– розповів Кейлін Робертсон.

Російський вплив поширився не лише на місцеву економіку, а й на інформаційний простір. Через фінансові зв'язки та корупцію тема тіньового флоту замовчується, а частина портів фактично обслуговує російські судна. Робертсон наголосив, що російські гроші й страх роблять цю тему табуйованою навіть у Європейському Союзі.

Тіньовий флот фінансує війну і шпигунство Росії

Тіньовий флот став не лише економічним, а й воєнним інструментом Кремля. Частина суден, за його словами, використовується для шпигунства, крадіжки українського зерна та фінансування російських операцій за кордоном. Через ці поставки Росія заробила понад сто мільярдів доларів лише за минулий рік.

Це не просто кораблі з нафтою. Це судна, які перевозять гроші для фінансування війни проти України. Деякі з них мають лабораторії для пошуку підводних кабелів і навіть займаються шпигунством,

– розповів ірландський журналіст.

Розслідувач підкреслив, що багато країн ЄС і далі закривають очі на присутність таких суден у своїх водах. Він переконаний, що зупинити цю схему можна лише шляхом покарання власників танкерів і капітанів. На думку Робертсона, байдужість і корупція всередині Європи дозволяють Росії продовжувати війну, прикриваючись торгівлею нафтою.

Європа закриває очі на тіньовий флот Росії

Журналіст зауважив, що російські танкери й далі діють у водах Європи, попри багаторічні санкції. Нові обмеження, які ухвалюють США та ЄС, часто залишаються лише на папері, тоді як судна щодня перевозять нафту та крадене українське зерно. Кожен рейс приносить Кремлю мільйони доларів прибутку.

Це відбувається просто зараз, і ми дозволяємо цьому тривати. Санкції оголошують ще з 2014 року, але я досі бачу ці кораблі біля пляжів Греції,

– сказав Кейлін Робертсон.

Тіньовий флот став частиною гібридної війни, яку Росія веде проти всього світу. Під прикриттям торгівлі нафтою та зерном Кремль фінансує вторгнення, шпигунські операції і корупційні схеми в Європі. Саме ці маршрути забезпечують постійний потік грошей у російський військовий бюджет.

Я подався на цей острів і провів розслідування, бо те, що Росія робить на полі бою, це не кінець війни. Вона воює з усіма. Це війна з краденим зерном, з нафтою, з фінансуванням війни, з тим, що вона робить з країнами по всьому світу,

– підсумував ірландський журналіст.

Проблема виходить далеко за межі українського фронту. Без рішучої позиції Євросоюзу та реального контролю за перевезеннями тіньовий флот і далі залишатиметься джерелом прибутку для російської воєнної машини.

Що відомо про тіньовий флот Росії?