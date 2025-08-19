Що відомо про нові судна російського тіньового флоту?
ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднює інформацію про 42 судна, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Серед них – плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл" у Каспійському морі для перевалки нафти на танкери тіньового флоту.
Росія застосовує шахрайські схеми: використовує фальшиві прапори, створює фейкові морські реєстри з підробленими сайтами, підроблює реєстраційні документи,
– повідомили у ГУР.
Скільки суден ходять під фальшивими прапорами?
За даними Міжнародної морської організації, понад 300 суден у світі ходять під фальшивими прапорами та з підробленими документами.
Наразі відома інформація щодо понад 100 танкерів російського та іранського тіньового флоту, які використовують фальшиві прапори Панами, Малаві, Коморських островів, Гвінеї, Палау та інших країн.
На всі такі судна має поширюватись повна заборона на будь-які операції з ними: обслуговування, заходи в порти, територіальні води, вільні економічні зони і міжнародні протоки.
Що відомо про тіньовий флот Росії?
- Станом на лютий російський тіньовий флот налічував до 1 000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 мільйонів тонн), які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. Водночас у 2023 році їх було близько 600 одиниць.
- Європа намагається боротися про тіньового флоту Росії за допомогою санкцій, проте подеколи це складно. Якщо в Балтійському чи Чорному морях це ще можливо перевіряти, то виявити щось в океані – це вже проблема.
- Так 21 липня нові санкції проти тіньового флоту запровадила Велика Британія. Як повідомили в уряді, вони торкнулися 135 суден. Від початку 2024 року ці судна незаконно перевезли вантажів на суму близько 24 мільярди доларів.