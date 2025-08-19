Що відомо про нові судна російського тіньового флоту?

ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднює інформацію про 42 судна, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Серед них – плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл" у Каспійському морі для перевалки нафти на танкери тіньового флоту.

Росія застосовує шахрайські схеми: використовує фальшиві прапори, створює фейкові морські реєстри з підробленими сайтами, підроблює реєстраційні документи,

– повідомили у ГУР.

Скільки суден ходять під фальшивими прапорами?

За даними Міжнародної морської організації, понад 300 суден у світі ходять під фальшивими прапорами та з підробленими документами.

Наразі відома інформація щодо понад 100 танкерів російського та іранського тіньового флоту, які використовують фальшиві прапори Панами, Малаві, Коморських островів, Гвінеї, Палау та інших країн.

На всі такі судна має поширюватись повна заборона на будь-які операції з ними: обслуговування, заходи в порти, територіальні води, вільні економічні зони і міжнародні протоки.

Що відомо про тіньовий флот Росії?