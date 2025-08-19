Что известно о новых судах российского теневого флота?

ГУР на портале War&Sanctions публикует информацию о 42 суднах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Среди них – плавучее хранилище, которое используется подсанкционной нефтяной компанией "Лукойл" в Каспийском море для перевалки нефти на танкеры теневого флота.

Россия применяет мошеннические схемы: использует фальшивые флаги, создает фейковые морские реестры с поддельными сайтами, подделывает регистрационные документы,

– сообщили в ГУР.

Сколько судов ходят под фальшивыми флагами?

По данным Международной морской организации, более 300 судов в мире ходят под фальшивыми флагами и с поддельными документами.

Сейчас известна информация о более 100 танкеров российского и иранского теневого флота, которые используют фальшивые флаги Панамы, Малави, Коморских островов, Гвинеи, Палау и других стран.

На все такие суда должен распространяться полный запрет на любые операции с ними: обслуживание, заходы в порты, территориальные воды, свободные экономические зоны и международные проливы.

Что известно о теневом флоте России?