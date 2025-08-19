Что известно о новых судах российского теневого флота?
ГУР на портале War&Sanctions публикует информацию о 42 суднах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Среди них – плавучее хранилище, которое используется подсанкционной нефтяной компанией "Лукойл" в Каспийском море для перевалки нефти на танкеры теневого флота.
Россия применяет мошеннические схемы: использует фальшивые флаги, создает фейковые морские реестры с поддельными сайтами, подделывает регистрационные документы,
– сообщили в ГУР.
Сколько судов ходят под фальшивыми флагами?
По данным Международной морской организации, более 300 судов в мире ходят под фальшивыми флагами и с поддельными документами.
Сейчас известна информация о более 100 танкеров российского и иранского теневого флота, которые используют фальшивые флаги Панамы, Малави, Коморских островов, Гвинеи, Палау и других стран.
На все такие суда должен распространяться полный запрет на любые операции с ними: обслуживание, заходы в порты, территориальные воды, свободные экономические зоны и международные проливы.
Что известно о теневом флоте России?
- По состоянию на февраль российский теневой флот насчитывал до 1 000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 миллионов тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов. В то же время в 2023 году их было около 600 единиц.
- Европа пытается бороться о теневого флота России с помощью санкций, однако иногда это сложно. Если в Балтийском или Черном морях это еще возможно проверять, то обнаружить что-то в океане – это уже проблема.
- Так 21 июля новые санкции против теневого флота ввела Великобритания. Как сообщили в правительстве, они коснулись 135 судов. С начала 2024 года эти суда незаконно перевезли грузов на сумму около 24 миллиардов долларов.