Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко. Известно, что в 18 пакете санкций от ЕС есть ограничения и в отношении теневого флота России.

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В чем проблема с теневым флотом России?

Как отметил Огрызко, некоторые даже выступают против термина "теневой флот". Ведь все и так все прекрасно знают, как Россия продает нефть.

Важно отработать механизмы контроля за теневым флотом. Пока с этим проблемы, чем Россия пробует пользоваться.

Они сами пишут, что будут перегружать в открытом море. Вышел подсанкционный танкер, дошел до первого поворота, перегрузил на другой танкер, что-то там пролил и пошел дальше. Тут как раз вопрос контроля,

– отметил Огрызко.

Если в Балтийском или Черном морях это еще возможно проверять, то обнаружить что-то в океане – это уже проблема.

Добавим, в Главном управлении разведки рассказали, как функционирует теневой флот России. Он перенаправляет нефть вне потолка цен и не имеет страхования от западных компаний.