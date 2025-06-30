Как расширяют теневой флот России
Перевозка СПГ танкерами является перспективным источником доходов для России после начала полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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По меньшей мере 13 судов, включая те, что могут плавать в ледяных водах, были привлечены к потенциальному обслуживанию проекта Arctic LNG 2. Некоторые из них несколько раз меняли управляющие компании, чтобы скрыть фактических владельцев. Согласно данным отслеживания судов, к ним относятся:
- 4 судна, которые могут работать в ледяных водах, предназначены для перевозки газа из Arctic LNG 2. Одно из них сейчас стоит возле этого завода, а три простаивают в Баренцевом море.
- 3 газовоза также находятся в Баренцевом море.
- 2 корабля на ремонте в Китае, и еще один, предположительно, направляется туда.
- Одно судно стоит у плавучего хранилища на Дальнем Востоке России.
- 2 судна простаивают в Финском заливе. Ранее они работали на другом российском заводе "Портовая", на который США наложили санкции в январе.
Россия действительно располагает больше судов, по сравнению с 2024 годом. Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота должно быть достаточно для перевозки грузов,
– сказал Мальте Гумперт, основатель Арктического института.
Какова ситуация с покупателями газа в России
Сейчас рынок следит, найдутся ли покупатели для Arctic LNG 2. Если экспорт газа возобновится, это может снизить мировые цены на газ.
Представители Arctic LNG 2 попытались найти клиентов в Китае и Индии. Были ли попытки успешны – неизвестно. Аналитики говорят, что самая большая проблема – это именно найти покупателей и наладить поставки.
Судно "Ирис", которое сейчас пришвартовано у завода Arctic LNG 2, может пройти коротким арктическим маршрутом в Азию, если позволит погода летом. Это могут сделать, ведь в Азии есть покупатели, что могут быть готовы обойти западные санкции. Китай – самый вероятный покупатель, но спрос там падает.