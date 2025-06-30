Як розширюють тіньовий флот Росії
Перевезення СПГ танкерами є перспективним джерелом доходів для Росії після початку повномасштабного вторгення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть плавати в крижаних водах, були залучені до потенційного обслуговування проекту Arctic LNG 2. Деякі з них кілька разів змінювали керівні компанії, щоб приховати фактичних власників. Згідно з даними відстеження суден, до них належать:
- 4 судна, які можуть працювати в крижаних водах, призначені для перевезення газу з Arctic LNG 2. Одне з них зараз стоїть біля цього заводу, а три простоюють у Баренцевому морі.
- 3 газовози також перебувають у Баренцевому морі.
- 2 кораблі на ремонті в Китаї, і ще один, імовірно, прямує туди.
- Одне судно стоїть біля плавучого сховища на Далекому Сході Росії.
- 2 судна простоюють у Фінській затоці. Раніше вони працювали на іншому російському заводі «Портовая», на який США наклали санкції в січні.
Росія справді має у своєму розпорядженні більше суден, порівняно з 2024 роком. Якщо вона зможе знайти покупців, цього невеликого флоту має бути достатньо для перевезення вантажів,
– сказав Мальте Гумперт, засновник Арктичного інституту.
Яка ситуація з покупцями газу в Росії
Нині ринок стежить, чи знайдуться покупці для Arctic LNG 2. Якщо експорт газу відновиться, це може знизити світові ціни на газ.
Представники Arctic LNG 2 спробували знайти клієнтів у Китаї та Індії. Чи були спроби успішні – невідомо. Аналітики кажуть, що найбільша проблема – це саме знайти покупців і налагодити постачання.
Судно "Ірис", яке зараз пришвартоване біля заводу Arctic LNG 2, може пройти коротким арктичним маршрутом до Азії, якщо дозволить погода влітку. Це можуть зробити, адже в Азії є покупці, що можуть бути готові обійти західні санкції. Китай – найімовірніший покупець, але попит там падає.