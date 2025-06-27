Судно, що перебуває під санкціями, прибуло до заводу у Росії

Якщо судно здійснить завантаження газу, то це буде вже дев'ятий вантаж СПГ, вивезений із проєкту Arctic LNG 2, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також До російського заводу прямує підсанкційне судно, що постачає газ до Європи

Останнє судно, яке забрало вантаж, було Arctic Metagaz 5 жовтня. Зокрема у жовтні Державний департамент США запровадив санкції проти зареєстрованих власників і менеджерів кількох СПГ-суден, включно з Iris, яке раніше називалося North Sky.

Судно змінило суднового або комерційного менеджера ще 25 квітня. Ним стала компанія Elegest OOO з зареєстрованою адресою в Москві, згідно з базою даних судноплавства Equasis. Зареєстрованим власником судна вказана компанія LNG Gamma Shipping.

Проєкт Arctic LNG 2, який належить російській компанії Novatek (NVTK.MM), також перебуває під західними санкціями через конфлікт Росії з Україною,

– пише Reuters.

Зауважте! У травні джерело повідомило, що проєкт запустив виробництво на другій технологічній лінії, хоча досі не зміг продати газ, вироблений на першій.