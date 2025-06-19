Ймовірно, президент США чекає осені цього року, щоб спершу розв'язати інший конфлікт. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що для цього Трамп тисне на сенаторів та затягує процес.

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Чому Трамп чекає саме осені

За словами політологині-американістки, у законопроєкті санкцій проти Росії є ключовий момент – вони вступають в дію у тому випадку, якщо Кремль не погоджується на мирні переговори та порушує режим припинення вогню (навіть, якщо він буде не повноцінним).

Якщо ж Москва демонструє добросовісну позицію, санкції не вводять, як і тарифну політику проти третіх країн, які купують в країни-агресорки енергоресурси.

За словами Ліндсі Грема, законопроєкт має 84 співавтори зі 100. Тому його можна винести на голосування в Конгресі будь-якого дня, а також його можуть прийняти і в Сенаті, і в Палаті представників.

Чому це досі не зробили? Адміністрація Трампа тисне на сенаторів, не даючи винести законопроєкт ні на обговорення, ні на голосування. Він чекає осені – спершу розв'язати питання Близького Сходу, потім – Україна та Росія. Можливо, Трамп очікує отримати щось від Путіна через розмови телефоном та обміни привітаннями,

– наголосила Філіпенко.

Вона додала, що якщо американці не будуть вимагати від Білого дому рішучих кроків, змінити ситуацію буде неможливо. Адже Трамп встановив серйозний контроль над Конгресом.

До речі, Володимир Зеленський припустив, що Трамп не вводить санкції проти Росії, щоб не закрити вікно для діалогу. Однак, на думку президента, Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції.