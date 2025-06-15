Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами в п'ятницю, 13 червня, передає 24 Канал.

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Що розповів Зеленський про санкції проти Росії

За словами президента України, коли Президент Трамп ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він залишає цей час для якогось свого сильного кроку. Водночас Зеленський хоче, щоб американський лідер робив сильні кроки.

Він (Трамп – 24 Канал) напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу. Але я вважаю, що Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції,

– пояснив український лідер.

За його словами, якщо президент США запровадить сильні санкції проти Росії – Путін відмовиться від переговорів. Так само російський диктатор вчинив із Курською операцією.

Володимир Зеленський вважає, що Путіну лише потрібна причина для того, щоб ухилятися від перемир'я. "Тому від Америки багато всього залежить. Ви бачите все. Іран, Ізраїль, і Україна, і росіяни, і Європа, яка дивиться на сигнал: дайте нам сигнал, що ми разом і ми йдемо далі", – наголосив він.

Раніше президент України заявляв, що "теплий діалог" з Путіним не зупинить Росію. На його думку, зупинити Путіна здатен президент США Дональд Трамп, але лише за умови, якщо російський диктатор почне втрачати гроші.