Який закон підписав Зеленський?

Закон також передбачає санкційні обмеження для морських та повітряних суден, які перевозять російські нафтопродукти, військових та зброю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Документ, підписаний Зеленським, вносить необхідні зміни до попереднього закону "Про санкції". Вони стосуються обмежень для повітряних і морських суден, які створюють реальні та потенційні загрози:

національним інтересам України;

національній безпеці країни;

територіальній цілісності;

суверенітету та незалежності України.

Служба безпеки України, за цим законом, зобов'язана встановлювати факти застосування суден у цих цілях.

Зауважте, що всі суб'єкти, які використовують повітряні та морські судна для перевезення російської нафти, нафтопродуктів, військових та зброї, а також самі ці судна будуть вноситися до Державного реєстру санкцій.

Верховна Рада ухвалила закон проти "тіньового флоту" Росії 16 липня.

Це важливий крок для України з протидії "тіньовому флоту" Pосії, що причетний до транспортування нафти та нафтопродуктів, зброї та військових,

– заявили тоді у Раді.

За відповідний закон проголосував 291 нардеп.

Варто знати! Нещодавно ЄС такохж ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 18 фізичних осіб, 41 компанія та 22 російські банки. Окрім того, обмеження застосували до 135 нафтових танкерів, які входять до складу "тіньового флоту", що тільки від початку 2024 року незаконно перевіз російської нафти на 24 мільярди доларів.