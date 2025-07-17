Які санкції Верховна Рада запровадила проти Росії?

Верховна Рада прийняла Закон 16 липня, пише 24 Канал з посиланням на ВРУ у Telegram.

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Це важливий крок для України з протидії "тіньовому флоту" Pосії, що причетний до транспортування нафти і нафтопродуктів, зброї та військових,

– пояснили у дописі.

Зокрема документ передбачає внесення змін до ЗУ "Про санкції" щодо застосування санкцій до суден, повітряних суден, діяльність яких створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Водночас СБУ та розвідці пропонується надати завдання щодо виявлення та встановлення фактів використання таких суден.

Також Законом уточнено положення щодо ведення Державного реєстру санкцій.

Зауважте! 16 липня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден тіньового флоту Росії, "за" – 291 людина.