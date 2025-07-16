Як в Росії навчатимуть обходити санкції?

Магістерська програма для студентів, які хочуть навчитися обходити міжнародні санкції проти Росії, стартує у ВШЕ з нового навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на T-Invariant.

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Вища школа економіки обіцяє, що на цій програмі студенти навчаться "визначати й виявляти ризики санкцій і (або) інших заходів негативного впливу з боку наглядових органів для компаній".

Магістратура передбачає 2 роки навчання.

При цьому безкоштовно навчатися не вийде, бо бюджетних місць немає.

Коштує навчання 490 000 рублів за один рік – це близько 6 250 доларів.

Програма розрахована на 20 місць, в основному для росіян, проте є 2 місця й для іноземців.

Варто знати! Є й більш бюджетна версія програми навчання з обходу санкцій. Вона називається "Санкційний комплаєнс" і проводитиметься з 16 вересня по 14 листопада. Учасники зможуть взяти участь у ZOOM-конференціях, які включатимуть теорію і практичні заняття. Вартість такого "задоволення" – 84 000 рублів, або 1 073 долари.

Чому в Росії запускають такі програми?

За словами колишнього професора ВШЕ Ігоря Ліпсица, подібні навчальні програми з обходу обмежень проти Росії існують і в інших вищих навчальних закладах Росії, а значить, на них є запит.

Росії довго доведеться жити в умовах ворожого оточення, за всіляких обмежень… Є запит зверху, я думаю, потрібно вчитися цю справу обходити. Російська економіка на покоління розгортається на життя під санкціями,

– говорить Ліпсиц.

А от колишній проректор ВШЕ Андрій Яковлєв вважає, що ця тенденція тимчасова. На його думку, програми з обходу санкцій будуть затребувані, поки обмеження не скасують.

Варто знати! Експерт порівнює нові ініціативи вишів із процесами які відбувалися після розпаду Радянського Союзу. Тоді у Росії почали масово відкривати курси для брокерів, однак згодом цю ініціативу поступово згорнули.