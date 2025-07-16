Как в России будут учить обходить санкции?

Магистерская программа для студентов, которые хотят научиться обходить международные санкции против России, стартует в ВШЭ с нового учебного года, сообщает 24 Канал со ссылкой на T-Invariant.

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Высшая школа экономики обещает, что на этой программе студенты научатся "определять и выявлять риски санкций и (или) других мер негативного воздействия со стороны надзорных органов для компаний".

Магистратура предполагает 2 года обучения.

При этом бесплатно учиться не получится, потому что бюджетных мест нет.

Стоит обучение 490 000 рублей за один год – это около 6 250 долларов.

Программа рассчитана на 20 мест, в основном для россиян, однако есть 2 места и для иностранцев.

Стоит знать! Есть и более бюджетная версия программы обучения по обходу санкций. Она называется "Санкционный комплаенс" и будет проводиться с 16 сентября по 14 ноября. Участники смогут принять участие в ZOOM-конференциях, которые будут включать теорию и практические занятия. Стоимость такого "удовольствия" – 84 000 рублей, или 1 073 доллара.

Почему в России запускают такие программы?

По словам бывшего профессора ВШЭ Игоря Липсица, подобные учебные программы по обходу ограничений против России существуют и в других высших учебных заведениях России, а значит, на них есть запрос.

России долго придется жить в условиях враждебного окружения, при всевозможных ограничениях... Есть запрос сверху, я думаю, нужно учиться это дело обходить. Российская экономика на поколение разворачивается на жизнь под санкциями,

– говорит Липсиц.

А вот бывший проректор ВШЭ Андрей Яковлев считает, что эта тенденция временная. По его мнению, программы по обходу санкций будут востребованы, пока ограничения не отменят.

Стоит знать! Эксперт сравнивает новые инициативы вузов с процессами которые происходили после распада Советского Союза. Тогда в России начали массово открывать курсы для брокеров, однако впоследствии эту инициативу постепенно свернули.