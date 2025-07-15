Какими санкциями угрожает Трамп?

В понедельник, выступая в Белом доме, Дональд Трамп предупредил, что наложит на Москву "очень жесткие" пошлины, если соглашение по завершению войны в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Позже представитель Белого дома рассказал подробности новых санкций против России:

Новые ограничения будут предусматривать 100% пошлины на российский экспорт в США.

Также 100% вторичные пошлины наложат на страны, которые покупают нефть из России.

Важно! Эти санкции могли бы радикально сократить нефтяные доходы России, поскольку сделают невозможным обход нынешнего санкционного режима.

Почему инвесторы не верят в угрозы Трампа?

Однако пока нефтяные трейдеры не верят в новые санкции. После заявления Трампа цены на нефть фактически снизились более чем на 1 доллар, что свидетельствует о недоверии инвесторов к этим угрозам.

Причина этого недоверия, вероятно, в том действенные вторичные санкции США против российской нефти, вероятно, вызвали бы резкий рост мировых цен на энергоносители.

Это усилило бы глобальную инфляцию и в конце концов ударило бы по американцам, чего Трамп пытается всячески избежать.

Стоит знать! Фактически инвесторы делают ставку на то, что чем радикальнее угроза со стороны Трампа, тем менее вероятно, что ее реализуют. Это может быть неплохой ставкой, но одновременно и рискованной, добавляет издание.