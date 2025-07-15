Якими санкціями погрожує Трамп?

У понеділок, виступаючи в Білому домі, Дональд Трамп попередив, що накладе на Москву "дуже жорсткі" мита, якщо угоди щодо завершення війни в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Пізніше представник Білого дому розповів подробиці нових санкцій проти Росії:

Нові обмеження передбачатимуть 100% мита на російський експорт до США.

Також 100% вторинні мита накладуть на країни, які купують нафту з Росії.

Важливо! Ці санкції могли б радикально скоротити нафтові доходи Росії, оскільки унеможливлять обхід нинішнього санкційного режиму.

Чому інвестори не вірять в погрози Трампа?

Однак поки нафтові трейдери не вірять в нові санкції. Після заяви Трампа ціни на нафту фактично знизилися більш ніж на 1 долар, що свідчить про недовіру інвесторів до цих погроз.

Причина цієї недовіри, ймовірно, в тому дієві вторинні санкції США проти російської нафти, ймовірно, спричинили б різке зростання світових цін на енергоносії.

Це посилило б глобальну інфляцію й зрештою вдарило б по американцях, чого Трамп намагається всіляко уникнути.

Варто знати! Фактично інвестори роблять ставку на те, що чим радикальнішою є загроза з боку Трампа, тим менш імовірно, що її реалізують. Це може бути непоганою ставкою, але водночас і ризикованою, додає видання.