Введёт ли Трамп 500% пошлины на страны, покупающие энергоносители у России?

По словам Максимилиана Гесса из Института исследований внешней политики, если санкции в размере 500% пошлин будет принято, то их можно будет считать глобальным эмбарго на нефть из России, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Читайте также Ответ на пошлины Трампа: ЕС объединяется со странами Азии и Америки

Дело в том, что ранее США пыталась избежать ограничений в отношении России, пытаясь договориться с Владимиром Путиным. Но как оказалось президент США уже "устал от лжи Путина".

Ожидается, что сегодня, 14 июля, Трамп выступит с важным заявлением на фоне недовольства действиями России. Есть предположение, что это будет касаться введения новых санкций против России, в частности принятия "законопроекта Грэма".

Известно, что сейчас Сенат обсуждает двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение тарифов в размере 500% на все товары из стран, которые покупают российские энергоносители.

Серьезно от этого законопроекта могут пострадать Китай, Индия и Турция. Кроме того, ограничения могут поставить крест на "теневом флоте" Кремля.

Заметьте! Однако эксперт Максимилиан Гесс считает, что Трамп вряд ли пойдет на такой шаг, ведь тогда цены на нефть вырастут до 100 долларов за баррель.