Які укази підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський підписав одразу 3 укази щодо санкцій проти Росії, якими підтримані три відповідних розпорядження уряду.

У кожному розпорядженні містяться по 2 додатки зі списком фізичних осіб та компаній, проти яких уведені санкції.

МЗС України вже отримало доручення повідомити відповідним органам Євросоюзу, США та інших країн про застосування цих обмежень.

Варто знати! У червні Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує посилити тиск на російські компанії, зокрема енергетичного сектору.

Як Україна синхронізує санкції з ЄС

Радник президента Владислав Власюк пояснив, що три укази глави держави дозволили синхронізувати українські санкції з 15-м, 16-м та 17-м пакетами санкцій Євросоюзу.

За його словами, у 15 пакеті санкції уведені поти осіб з Росії, Білорусі та Китаю, а також деяких інших країн. Зокрема, у ньому прописані обмеження проти російського льотчика, причетного до удару по "Охматдиту" та виробника бойових роботів "Гуміч".

У 16 пакеті зазначені спільники Кремля з Росії, Туреччини, Китаю. Наприклад, санкції застосовуються до товариства "Південний флот", який допомагає експортувати нафту з Росії по світу за допомогою "тіньового флоту".

А 17 пакет санкцій ввели проти російських, турецьких, китайських компаній, зокрема золотодобувного підприємства "Петропавловськ" та китайської Skywalker Technology Co. Ltd, яка допомагає виробляти дрони для Росії.

Важливо! Власюк наголосив, що для України важливо синхронізувати свої санкції з усіма партнерами по санкційній коаліції. Раніше вона вже приєдналася до 9-14 пакетів обмежень.