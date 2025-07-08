Це позитивні зміни, які ми бачимо у риториці американської сторони. Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, додавши, що позиція Дональда Трампа трансформується.

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Трамп втрачає терпіння

Американський лідер втрачає сенс говорити про щось з Путіним. Він отримав чіткий сигнал про те, що Росія не готова йти на 30-денне перемир'я. Саме це питання стало лакмусовим папірцем у відносинах Росії та США, бо Кремль не погоджується на американські пропозиції.

Дедалі більше Трамп втрачає терпіння щодо Росії. Тож розмова про санкційний законопроєкт, який навесні здавався фантастичним, – зараз переходить у практичну площину. Хоча, звісно, немає сенсу очікувати швидких результатів,

– зауважив Ярослав Божко.

США справді обіцяють надати Україні допомогу, але щодо ППО стало відомо, що нам передадуть лише 10 ракет для Patriot. Це втричі менше, аніж узгоджували з Джозефом Байденом, але в таких обставинах не варто шукати політичний підтекст.

Цих ракет дуже мало в Сполучених Штатах. Аудит спроможностей Пентагону проводили саме для того, щоб визначити, наскільки США можуть покрити власні оборонні потреби. Ракети для ППО є одними з найбільш дефіцитних.

Тому не варто розглядати це як сигнал небажання співпрацювати з Україною. Втім відносини України та США дедалі більше переходитимуть у площину купівлі допомоги, а не надання її безоплатно.

Чи введе Трамп санкції проти Росії

Сьогодні президент США обирає між двома кардинально різними варіантами поведінки. Частина республіканського крила закликала Трампа не робити різких кроків щодо зовнішньої політики. Сюди можемо віднести Такера Карлсона, Ілона Маска, Тулсі Габбард.

Домовленості щодо війни в Україні входили в інтереси Білого дому. Якщо Росія не може їх досягти, то США мав би перейти до інших інструментів. З-поміж них санкційний інструментарій видається менш ризикованим і критичним, ніж воєнна підтримка.

На жаль, до американського керівництва дуже повільно приходить усвідомлення, що позиція Росії незмінна, на неї не можна вплинути, переконати чи домовитися. Є такі люди як Ліндсі Грем, які розуміють людожерські цілі росіян і закликають "бити по повній",

– підкреслив Ярослав Божко.

Сьогодні ці два крила продовжують впливати на Трампа. Для нас позитивним є те, що люди, які виступають проти санкцій, – втрачають свій вплив. Президент США рано чи пізно побачить, що росіяни намагаються "продавати йому повітря" замість справжнього прогресу у переговорах.

До слова, Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путін заявив, що незадоволений його діями. Він підтвердив, що під час спілкування не вдалося досягти прогресу. Окрім України з очільником Кремля також обговорили Іран.