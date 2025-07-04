За словами американського президента, бесіда не принесла жодного прогресу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа в ефірі FoxNews.

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Що сказав Трамп про розмову з Путіним

Трамп розповів, що телефонна розмова з російським диктатором була досить довгою, і вони обговорили багато питань. Зокрема, йшлося про Іран та війну Росії з Україною.

І я не задоволений цим. Я не задоволений прогресом у переговорах з ним щодо угоди з Україною,

– сказав Трамп.

Журналісти поцікавилися, чи відчуває він, що вдалося досягти якогось прогресу.

"Ні, сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу", – сказав Трамп.

Трамп прокоментував розмову із Путіним: дивіться відео

До слова, помічник Путіна Ушаков розповів, що очільник Кремля нібито не проти продовжувати переговори, але при цьому Росія не збирається відступати від мети так званої "сво".