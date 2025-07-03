Якщо не вдалося досягнути домовленості про зустріч, то це означає, що Росія продовжить імітувати мирні переговори з Україною. Таку думку 24 Каналу озвучив посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Трамп має зробити висновки

Валерій Чалий припустив, що Дональд Трамп очікував згоди на, як він вважає, фінальну зустріч щодо 30-денного припинення вогню. Очевидно, цього досягнути не вдалося. Тому Росія продовжить вдавати, що хоче переговорів. Також Путін продовжить випрошувати у Трампа зняття санкцій проти Росії та зупинку постачання зброї Україні.

Можливо, це відкрило вікно можливостей для Трампа говорити. Мені здається, він має зробити свої висновки з цієї розмови, судячи з сухого повідомлення. Поки не чутно про зустріч. Хоча я передбачав, що вони домовляться про особисту зустріч на цьому етапі,

– сказав експосол.

За його словами, Україні потрібно визначитися, як правильно протидіяти наративу Путіна. Для нашої держави небезпечний сценарій припинення військової допомоги.

Нагадаємо, під час розмови Дональд Трамп говорив про мир в Україні, але Володимир Путін заявив, що "не відступить від мети". Російський диктатор сказав, що нібито готовий продовжувати переговори з Україною. Також він наголосив на виконанні гуманітарних угод, досягнутих у Стамбулі. Можливу дату наступної зустрічі переговорних груп під час розмови не обговорювали. Також не говорили й про припинення постачання Штатами деяких видів зброї Україні.