29 червня у коментарі білоруському телеканалу "Білорусь 1" речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що, мовляв, темпи перемовин залежать від позиції України, ефективності посередництва США та ситуації на полі бою, передає 24 Канал.

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Келлог розкритикував Пєскова

Кіт Келлог прокоментував заяву Пєскова, назвавши її "орвелівською".

Він наголосив, що "звинувачення Росії в тому, що мирні переговори гальмують США та Україна, не мають жодного підґрунтя". За його словами, президент Трамп послідовно й наполегливо виступає за досягнення прогресу в припиненні війни.

Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів задля завершення війни. Росія не може й далі затягувати час, продовжуючи бомбардувати цивільні об’єкти в Україні,

– йдеться у повідомленні генерала.

Довідка: "Орвелівська" – це прикметник, який походить від імені англійського письменника Джорджа Орвелла, автора таких відомих творів, як "1984" та "Колгосп тварин". У сучасному вжитку "орвелівська" означає: брехлива, маніпулятивна, викривлена реальність, яку подають як правду.

До слова, нещодавно Путін заявив про готовність Росії до третього раунду переговорів з Україною, зосереджених на проєктах меморандумів щодо врегулювання війни. Диктатор водночас зазначив, що проєкти меморандумів сторін з умовами для припинення вогню є абсолютно протилежними.