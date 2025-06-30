Також багато залежить від позиції Києва та Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Пєсков зробив нову заяву щодо мирних переговорів

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що подальша доля мирного процесу щодо України визначається насамперед позицією української влади, а також ефективністю Вашингтона як посередника. Його заяву передають російські державні інформаційні агентства.

У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі,

– сказав він.

Нагадаємо, Росія планує визначити дату третього раунду переговорів з Україною після завершення обмінів військовополоненими. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зараз зосереджені на виконанні домовленостей другого раунду переговорів.

Кремль також заявив про можливість зустрічі Путіна з Трампом "в будь-який момент", але дата і місце ще не визначені. Помічник Путіна, Юрій Ушаков, зазначив, що зустріч є на порядку денному і спілкування з американськими представниками характеризується як "дружнє партнерське".