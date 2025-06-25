Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російських журналістів. У Кремлі спростували, що тривають переговори з Україною щодо припинення вогню.

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У Кремлі заявили про відсутність переговорів щодо припинення вогню

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі відбувається лише виконання гуманітарних домовленостей, досягнутих під час попередніх контактів.

Наразі завершується виконання всіх домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті під час другого раунду переговорів. Після цього настане черга визначитися з датами їх продовження,

– сказав Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський раніше жорстко прокоментував ідею російського "меморандуму" про припинення вогню. Він назвав його ультиматумом і "непорозумінням", яке не сприйматиме ні українська сторона, ні світ.

До слова, Росія накопичила 13 тисяч ракет різної дальності, зменшуючи залежність від Ірану у війні проти України.