Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times.

До теми Бонуси при стратегічному провалові: як на Росію в підсумку вплине конфлікт на Близькому Сході

Чому Іран більше не потрібен Росії для війни проти України

Журналісти зазначають, що на тлі перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, можна подумати, що Росія стурбована наслідками для власної військової кампанії проти України. Москві довелося спостерігати, як Ізраїль, по суті, контролював небом над Тегераном та знищував протиповітряну оборону країни, чого Москві не вдалося в Україні.

Окрім ударів по ядерних об'єктах, Ізраїль завдав шкоди виробництву безпілотників та ракет Іраном.

Іранська зброя, особливо безпілотники, була цінною для військових зусиль Росії. Тепер, зазнавши такої серйозної поразки, Тегерану потрібно буде відбудовуватися, і він, можливо, не зможе допомагати Кремлю зі зброєю протягом досить тривалого часу,

– мовиться у матеріалі.

Іран надав Росії вкрай необхідні бойові безпілотники Shahed 136 та технологію їх виробництва на початку війни в Україні. З часом сумнозвісний "Шахед" (перейменований Росією на "Герань-2") став наріжним каменем російської кампанії ударів по українському тилу.

"Іран також підтримував війну Росії іншими способами, переправляючи артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. Сигналізуючи про бажання поглибити свої оборонні зв'язки, Іран та Росія підписали договір про стратегічне партнерство в січні", – пишуть журналісти.

Попри таку історію співпраці, Іран після ізраїльських та американських ударів навряд чи матиме великий вплив на військові зусилля Росії.

Країна-агресорка, отримавши від Ірану технології, креслення та навчання, налагодила масове виробництво дронів Shahed 136 у себе в країні. Виробництво розгорнули в спеціальній економічній зоні "Алабуга", де росіяни не лише копіюють іранські моделі, а й модифікують їх – удосконалюють двигуни, боєголовки та захист від радіоелектронної боротьби.

Так само, скорочення Ізраїлем виробництва ракет в Ірані матиме обмежені наслідки.

Минулої осені Росія отримала партію іранських ракет Fath-360 і, як повідомляється, раніше запитувала інші моделі. Але вона навіть не використовувала ці Fath-360 в Україні. Україна оцінює, що Росія накопичила близько 13 000 ракет різної дальності та може виробляти до 200 на місяць. Видається, Москва не має гострої потреби в іранських ракетах,

– мовиться у матеріалі.

Як Росія зараз налагоджує співпрацю з іншими країнами

Журналісти зазначають, Кремль також розширив свою зовнішньополітичну діяльність, створюючи нові альянси. Коли йдеться про потреби Росії на полі бою в Україні, залежність від Ірану досягла свого апогею через рік після початку війни, але з того часу на перші місця вийшли Китай і Північна Корея.

У 2023 році Північна Корея стала ключовим постачальником для російської військової машини, надсилаючи боєприпаси, ракети та – нещодавно – людей.

Коли йдеться про величезні обсяги товарів подвійного призначення та компонентів озброєння, Китай є найважливішим учасником оборонної діяльності Росії.

"Дійсно, оскільки Росія зменшила свою залежність від Ірану, вона все частіше зверталася до Китаю за запчастинами. Поточне будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в "Алабузі" віщує зростальну участь Китаю у виробництві дронів у Росії, зокрема нових моделей, таких як "Гарпія-А1" та "Гарпія-3", – мовиться у матеріалі.

Зрештою журналісти резюмували, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном і пряма участь у ньому США був небажаною новиною для Росії. Це перевернуло стратегічні розрахунки Москви на Близькому Сході та виявило обмеженість її проєкції сили. Але ця війна не змусить Росію послабити тиск в Україні.