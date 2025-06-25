Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российских журналистов. В Кремле опровергли, что продолжаются переговоры с Украиной о прекращении огня.

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В Кремле заявили об отсутствии переговоров о прекращении огня

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас происходит только выполнение гуманитарных договоренностей, достигнутых во время предыдущих контактов.

Сейчас завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров. После этого наступит очередь определиться с датами их продолжения,

– сказал Песков в комментарии российским СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее жестко прокомментировал идею российского "меморандума" о прекращении огня. Он назвал его ультиматумом и "недоразумением", которое не будет воспринимать ни украинская сторона, ни мир.

К слову, Россия накопила 13 тысяч ракет разной дальности, снижая зависимость от Ирана в войне против Украины.