29 июня в комментарии белорусскому телеканалу "Беларусь 1" прессекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, темпы переговоров зависят от позиции Украины, эффективности посредничества США и ситуации на поле боя, передает 24 Канал.

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Келлог раскритиковал Пескова

Кит Келлог прокомментировал заявление Пескова, назвав его "орвеловским".

Он подчеркнул, что "обвинения России в том, что мирные переговоры тормозят США и Украина, не имеют никакого основания". По его словам, президент Трамп последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны.

Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны. Россия не может и дальше затягивать время, продолжая бомбить гражданские объекты в Украине,

– говорится в сообщении генерала.

Справка: "Орвеловская" – это прилагательное, которое происходит от имени английского писателя Джорджа Оруэлла, автора таких известных произведений, как "1984" и "Скотный двор". В современном употреблении "орвеловская" означает: лживая, манипулятивная, искаженная реальность, которую подают как правду.

К слову, недавно Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной, сосредоточенных на проектах меморандумов по урегулированию войны. Диктатор одновременно отметил, что проекты меморандумов сторон с условиями для прекращения огня являются абсолютно противоположными.