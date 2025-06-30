Очередную чушь выдал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что требует Россия для окончания войны
Мирошник заявил, что для прекращения войны Украина должна остановить обучение военнослужащих ВСУ за рубежом.
Тот добавил, что участие или соучастие других стран в войне – "ключевой момент", который "должен быть остановлен в любом виде".
Россиянин уточнил, что речь идет также о поставках западного вооружения. По его мнению, прекращение этих программ якобы будет демонстрацией стремления Украины урегулировать войну.
К слову, Мирошник – коллаборационист. Ранее он был спикером экс-главы Луганской ОГА Александра Ефремова и лидера Партии регионов Виктора Януковича.
А сам Ефремов – сейчас глава российской переговорной группы.