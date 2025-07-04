По словам американского президента, беседа не принесла никакого прогресса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа в эфире FoxNews.

Смотрите также "Окно возможностей для Трампа": чего лидер США ожидал достичь от разговора с Путиным

Что сказал Трамп о разговоре с Путиным

Трамп рассказал, что телефонный разговор с российским диктатором был достаточно длинным, и они обсудили много вопросов. В частности, речь шла об Иране и войне России с Украиной.

И я не доволен этим. Я не доволен прогрессом в переговорах с ним по соглашению с Украиной,

– сказал Трамп.

Журналисты поинтересовались, чувствует ли он, что удалось достичь какого-то прогресса.

"Нет, сегодня я не достиг с ним никакого прогресса", – сказал Трамп.

Трамп прокомментировал разговор с Путиным: смотрите видео

К слову, помощник Путина Ушаков рассказал, что глава Кремля якобы не против продолжать переговоры, но при этом Россия не собирается отступать от цели так называемой "сво".