Это положительные изменения, которые мы видим в риторике американской стороны. Такое мнение 24 Каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, добавив, что позиция Дональда Трампа трансформируется.

Смотрите также В Кремле засуетились: пообещав оружие Украине, Трамп дает России важный сигнал

Трамп теряет терпение

Американский лидер теряет смысл говорить о чем-то с Путиным. Он получил четкий сигнал о том, что Россия не готова идти на 30-дневное перемирие. Именно этот вопрос стал лакмусовой бумажкой в отношениях России и США, потому что Кремль не соглашается на американские предложения.

Все больше Трамп теряет терпение в отношении России. Поэтому разговор о санкционном законопроекте, который весной казался фантастическим, – сейчас переходит в практическую плоскость. Хотя, конечно, нет смысла ожидать быстрых результатов,

– отметил Ярослав Божко.

США действительно обещают предоставить Украине помощь, но по ПВО стало известно, что нам передадут только 10 ракет для Patriot. Это втрое меньше, чем согласовывали с Джозефом Байденом, но в таких обстоятельствах не стоит искать политический подтекст.

Этих ракет очень мало в Соединенных Штатах. Аудит возможностей Пентагона проводили именно для того, чтобы определить, насколько США могут покрыть собственные оборонные потребности. Ракеты для ПВО являются одними из самых дефицитных.

Поэтому не стоит рассматривать это как сигнал нежелания сотрудничать с Украиной. Впрочем, отношения Украины и США все больше будут переходить в плоскость покупки помощи, а не предоставления ее бесплатно.

Введет ли Трамп санкции против России

Сегодня президент США выбирает между двумя кардинально разными вариантами поведения. Часть республиканского крыла призвала Трампа не делать резких шагов по внешней политике. Сюда можем отнести Такера Карлсона, Илона Маска, Тулси Габбард.

Договоренности по войне в Украине входили в интересы Белого дома. Если Россия не может их достичь, то США должны были бы перейти к другим инструментам. Среди них санкционный инструментарий представляется менее рискованным и критическим, чем военная поддержка.

К сожалению, к американскому руководству очень медленно приходит осознание, что позиция России неизменна, на нее нельзя повлиять, убедить или договориться. Есть такие люди как Линдси Грэм, которые понимают людоедские цели россиян и призывают "бить по полной",

– подчеркнул Ярослав Божко.

Сегодня эти два крыла продолжают влиять на Трампа. Для нас положительным является то, что люди, которые выступают против санкций, – теряют свое влияние. Президент США рано или поздно увидит, что россияне пытаются "продавать ему воздух" вместо настоящего прогресса в переговорах.

К слову, Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путин заявил, что недоволен его действиями. Он подтвердил, что во время общения не удалось достичь прогресса. Кроме Украины с главой Кремля также обсудили Иран.