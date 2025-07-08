Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь с усилением украинской противовоздушной обороны. Американский лидер обязался немедленно передать 10 перехватчиков Patriot и помочь найти дополнительные источники поставок.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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