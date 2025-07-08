Речь идет о дополнительном оборонительном оружии. Подробнее о возобновлении американской помощи – читайте в материале 24 Канала.

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США возобновят поставки оружия

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, Дональд Трамп заверил, что возобновит поставки оружия в Украину, чтобы помочь ей противостоять российским атакам. "США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить", – пишет WSJ со ссылкой на источники.

Позже американский президент повторил это на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.

Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Они очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия – прежде всего оборонительного,

– заявил Трамп.

Во вторник, 8 июля, обсудить это планирует Совет национальной безопасности Белого дома.

О возобновлении поставок в ближайшее время писало и Politico, ссылаясь на осведомленных о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом собеседников. Кроме того, вскоре может состояться встреча спецпосланника американского президента Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Почему Пентагон задержал помощь

После ударов по иранским ядерным объектам Трамп якобы распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона, однако не приказывал министерству заморозить помощь Киеву.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, пересмотр поставок американского оружия и военной техники касается всех стран, а не только Украины. Именно министр обороны Пит Хегсет при вступлении в должность инициировал соответствующий "стандартный обзор".

Это пауза, чтобы убедиться, что все, что Пентагон отправляет туда, – в лучших интересах наших военных и наших мужчин и женщин в форме,

– заявила она.

Объединенный штаб Пентагона якобы завершил оценку замороженной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн якобы готовит рекомендацию Хегсету относительно того, стоит ли возобновить поставки, пишет WSJ.

Какое именно оружие получит Украина

Пауза в военной помощи совпала с очередной волной мощных российских атак по Украине. Страна-агрессор отреагировала на решение Вашингтона, утверждая, что США якобы не имеют достаточных запасов оружия, хотя подтверждений этому не предоставила.

Поэтому после резкой критики как внутри страны, так и со стороны союзников, Трамп дал понять, что курс Вашингтона снова меняется – речь идет о "дополнительном оборонительном оружии".

По указанию Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира,

– заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он добавил, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является непременной частью оборонных приоритетов в рамках политики "Америка превыше всего".

Что говорит Зеленский

Вечером понедельника, 7 июля, украинский президент заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках систем ПВО Patriot и ракет к ним. В частности, на ближайшее время запланированы соответствующие встречи в Италии.

Я поручил министру обороны Украины готовить и следующие встречи "Рамштайна" в различных форматах, и уже сегодня обсудил несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Стармером,

– сообщил Зеленский.

Напомним, ранее он назвал телефонный разговор с Трампом 4 июля "лучшим за все время". Лидеры обсудили российские воздушные удары, ситуацию на фронте, возможности по ПВО, а также договорились "работать над увеличением защиты неба".