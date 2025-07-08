Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

К теме В Пентагоне сказали, какое именно оружие получит Украина по указанию Трампа

Какую позицию занял Трамп относительно военной помощи Украине

Во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 7 июля Дональд Трамп заявил, что украинцы должны иметь возможность защитить себя. Поэтому США придется отправить больше оружия в Украину для этого.

Журналисты отмечают, что слова американского лидера стали самым убедительным свидетельством того, что он решил усилить оборону Киева менее чем через неделю после того, как стало известно, что Пентагон задерживает партию оружия, предназначенного для Украины.

В заявлении поздно в понедельник представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что по указанию президента Трампа Министерство обороны США направляет Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя.

В то же время в издании отмечают, что в пятницу во время телефонного разговора Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не несет ответственности за остановку поставок оружия в Киев.

По словам источников, знакомых с разговором, Трамп заявил, что он поручил провести обзор запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, но не приказал департаменту заморозить поставки оружия.

Разговор с Зеленским состоялся вскоре после того, как Трамп публично заявил, что он "очень разочарован" и "не достиг никакого прогресса" в мирном соглашении для Украины во время отдельного разговора в четверг с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора Трамп призвал Путина прекратить войну, но Путин отказался, по словам Кремля.

По словам источников, Трамп заверил Зеленского, что США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить,

– пишет WSJ.

Также известно, что Совет национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине, сообщили два источника, знакомые с этой встречей.

Журналисты отметили, что пауза в поставках оружия в Украину, о которой сообщалось в прошлый вторник, удивила часть правительства США, в частности Государственный департамент, многих членов Конгресса, а также Киев.

Зеленский после телефонного разговора с Трампом намекнул, что у Украины может быть повод для оптимизма.

"Это, пожалуй, был лучший разговор за все это время, он был максимально продуктивным. Я благодарен за готовность помочь", – сказал Зеленский во время вечернего обращения 5 июля.

Среди остановленных поставок оружия были противоракетные комплексы-перехватчики Patriot, зенитные ракеты AIM-120, гаубичные снаряды, ракеты AGM-114 Hellfire, ракеты GMLRS для вооружения ракетных установок Himars, противотанковые ракеты Stinger и гранатометы.