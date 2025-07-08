Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також США знову постачатимуть зброю Україні: усе, що відомо про відновлення військової допомоги

У виданні зазначають, що Трамп та його оточення не хочуть передавати велику кількість перехоплювачів Patriot. Американський лідер бажає, аби європейці також надсилали більше своїх грошей і матеріальних ресурсів.

Водночас два джерела видання, які ознайомлені з розмовою, розповіли, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським, заявив, що хоче допомогти Україні в обороні повітряного простору, але наголосив, що США мають призупинити останню поставку зброї, щоб переглянути власні запаси.

Також, за словами співрозмовників, Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 перехоплювачів Patriot та допомогти знайти інші засоби постачання. Зауважимо, що це менша кількість ракет, які мала отримати Україна в призупиненій поставці.