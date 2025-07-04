Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі розмови Зеленського і Трампа сьогодні

Український президент зазначив, що привітав Трампа й увесь американський народ з Днем незалежності. Зеленський подякував США за підтримку, наголосивши, що Україна підтримує всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир.

Під час дзвінка Зеленський, зокрема, обговорив з Трампом російські повітряні удари і ситуацію на фронті в цілому.

Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд,

– вказав президент.

Також лідери детально говорили про спроможності оборонної промисловості – і спільного виробництва. Україна заявила про готовність до спільних проєктів з Америкою.

"Вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", – констатував Зеленський.

Окрім цього, під час розмови політики зачепили тему взаємних закупівель та інвестицій. Зеленський і Трамп обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

