Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Деталі розмови Зеленського і Трампа сьогодні
Український президент зазначив, що привітав Трампа й увесь американський народ з Днем незалежності. Зеленський подякував США за підтримку, наголосивши, що Україна підтримує всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир.
Під час дзвінка Зеленський, зокрема, обговорив з Трампом російські повітряні удари і ситуацію на фронті в цілому.
Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд,
– вказав президент.
Також лідери детально говорили про спроможності оборонної промисловості – і спільного виробництва. Україна заявила про готовність до спільних проєктів з Америкою.
"Вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", – констатував Зеленський.
Окрім цього, під час розмови політики зачепили тему взаємних закупівель та інвестицій. Зеленський і Трамп обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.