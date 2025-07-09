Какие указы подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Зеленский подписал сразу 3 указа относительно санкций против России, которыми поддержаны три соответствующих распоряжения правительства.

В каждом распоряжении содержатся по 2 приложения со списком физических лиц и компаний, против которых введены санкции.

МИД Украины уже получил поручение сообщить соответствующим органам Евросоюза, США и других стран о применении этих ограничений.

Стоит знать! В июне Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует усилить давление на российские компании, в частности энергетического сектора.

Как Украина синхронизирует санкции с ЕС

Советник президента Владислав Власюк объяснил, что три указа главы государства позволили синхронизировать украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м пакетами санкций Евросоюза.

По его словам, в 15 пакете санкции введены против лиц из России, Беларуси и Китая, а также некоторых других стран. В частности, в нем прописаны ограничения против российского летчика, причастного к удару по "Охматдету" и производителя боевых роботов "Гумич".

В 16 пакете указаны сообщники Кремля из России, Турции, Китая. Например, санкции применяются к обществу "Южный флот", который помогает экспортировать нефть из России по миру с помощью "теневого флота".

А 17 пакет санкций ввели против российских, турецких, китайских компаний, в частности золотодобывающего предприятия "Петропавловск" и китайской Skywalker Technology Co. Ltd, которая помогает производить дроны для России.

Важно! Власюк отметил, что для Украины важно синхронизировать свои санкции со всеми партнерами по санкционной коалиции. Ранее она уже присоединилась к 9-14 пакетам ограничений.