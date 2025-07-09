Какие компании попали под санкции

Правительство решило, что Норвегия внесет в список две российские рыболовные компании Norebo JSC и Murman Seafood, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства.

Смотрите также Это гарантирует победу Украины: всего 3 шага Европы могут приблизить поражение России в войне

ЕС ссылается на то, что две рыболовецкие компании Norebo JSC и Murman Seafood являются частью государственной кампании по наблюдению и разведывательной деятельности, направленной на критически важную подводную инфраструктуру в норвежских и союзных морских районах.

Такая деятельность может способствовать будущим диверсионным операциям и угрожать важным интересам норвежской политики безопасности, говорит министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Какие ограничения будут действовать для компаний

Суда двух рыболовецких компаний потеряют доступ к норвежским портам и территориальным водам. Это означает, что им не будут выдаваться лицензии на рыбалку в норвежской экономической зоне.

Включение в перечень санкций против России двух судоходных компаний предусматривает обязательства замораживать средства и активы, принадлежащих этим организациям, находятся в их собственности, в их владении или под их контролем, а также запрет предоставлять средства и активы организациям, входящих в перечень, или в их пользу.