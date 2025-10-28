Хто і як допомагає тіньовому флоту?

Один з об’єктів розслідування – працюючий як паливна станція танкер Rina, що заправляє паливом судна, які проходять через датські протоки, повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Серед них є танкери з російського тіньового флоту, які допомагають обходити західні санкції. Ще один танкер, який може їм допомагати, – Zircone.

Rina та Zircone належать компанії FB Trade, зареєстрованій у Дубаї. Однак її зв'язки та справжні власники ведуть до балтійського бункерувального гіганта Fast Bunkering, який донедавна працював у порту Клайпеди (Литва):

Між червнем 2024 року та березнем 2025 року танкери-бункерувальники Rina та Zircone здійснили 286 операцій між суднами, заправивши 177 нафтових.

З них щонайменше 159 заходили до російських портів незадовго до або після цих перевезень.

Щонайменше 20 із цих танкерів мали чіткі ознаки того, що вони є частиною російського тіньового флоту.

Зокрема, ці судна не мали страхового покриття від жодного члена Міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та керуючі компанії були зареєстровані поза юрисдикцією Коаліції з обмеження цін на нафту,

– сказав аналітик Анатолій Кравцев.

Протягом майже 10 місяців два кораблі заправляли їх паливом щонайменше 30 разів. Хоча жодне зі 177 суден, які обслуговували Rina та Zircone, не було під санкціями під час заправки, як і Fotou, ще 19 їхніх танкерів-клієнтів пізніше були додані до санкційних списків ЄС, США або Великої Британії.

Ще 27 згадуються як такі, що належать до тіньового флоту або пов'язані з санкційними організаціями в базі даних OpenSanctions, яка відстежує міжнародні санкції.

Ще одна компанія Tintrade, яка належить Fast Bunkering, мала контракт з білоруською фірмою, пов'язаною з підсанкційним олігархом. Нафтопродукти імпортувалися в ЄС з використанням підроблених митних кодів і згодом транзитом проходили через порти Естонії та Латвії.

NT Bunkering AS та Fast Bunkering SIA – постачали близько 1,5 мільйона тонн суднового палива щорічно / графіка LRT

Російське паливо в Литві

Дані, зібрані журналістами, свідчать про те, що російське паливо могло потрапити до Клайпеди в Литві. Фінансові звіти показують, що у 2022 році литовська компанія Saurix Kuras придбала у NT Bunkering нафтопродуктів на суму понад 30 мільйонів євро.

Джерела, знайомі з документами компанії, стверджують, що паливо російського походження було доставлено до Клайпеди танкером швидкого бункерування Ristna , потім перевантажено до Grumant та постачалося клієнтам Saurix Kuras .

Після запровадження санкцій походження палива систематично маскувалося в сертифікатах, вказуючи Казахстан та інші країни замість Росії, звідки насправді походила продукція.

На тлі зростаючого правового та громадського тиску член правління визнав, що санкції зруйнували бізнес-модель Fast Bunkering. До 2024 року компанія продала свої танкери для Балтійського моря.

Однак, це розслідування показує, що, незважаючи на зміну власників, два судна групи, Rina та Zircone, залишаються під контролем компаній, пов'язаних з Fast Bunkering. Вони досі продають паливо танкерам, що перевозять російську нафту, зокрема тим, що належать до тіньового флоту.

