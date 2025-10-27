Чому танкерні компанії відмовляють Росії?

Грецькі танкерні компанії перевозять третину російської нафти, яка йде на експорт із західних портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на старшого співробітника Інституту Брукінгса Робіна Брукса.

Дивіться також Явно перебільшує свою роль: яка справжня частка Росії на ринку нафти

Вони почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Трампа.

Участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 мільйонів барелів російської нафти щомісяця, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму. Зараз перевезеннями сорту Urals займаються переважно танкери тіньового флоту. При цьому ставки помітно зросли після посилення режиму санкцій.

Перевезення однієї партії Urals з Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищило 8 мільйонів доларів проти 7 мільйонів доларів ​​на початку місяця. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 мільйонів доларів за рейс.

Як санкції вплинули на експорт нафти?

Дональд Трамп минулої середи ввів блокуючі санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" – компаній на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ The Moscow Times.

Водночас Євросоюз у рамках 19-го пакету санкцій вніс до "чорних списків" ще 117 танкерів тіньового флоту, збільшивши їхню загальну кількість до 558. Тіньовий флот зараз перевозить приблизно половину російської нафти. Залишок возять танкери, які належать власникам із країн G7, або застраховані західними країнами.

Насамперед це грецькі судна, які охоче возять російську нафту, якщо дотримуються принципу "цінової стелі". Нині цей ліміт становить 47,6 доларів за барель.

В результаті санкцій "Роснафті" і "Лукойлу" фактично забороняється здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, і це основна проблема.

Основний удар припадає на Індію, тому що з Китаєм торгівля йде в національних валютах – юанях і рублях. Натомість торгівля з Індією йде в основному в доларах США та дирхамах ОАЕ.

Що відомо про експорт російської нафти?